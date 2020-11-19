Son dakika... Şanlıurfalı şehit gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika

Şanlıurfalı şehit gözyaşlarıyla defnedildi

ŞANLIURFA - Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27), memleketi Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Harekatında Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, memleketi Şanlıurfa'da düzenlenen törenle defnedildi.

Fenalaşan anne sedye ile getirildi

Yeni Asri Mezarlıkta bulunan Şehitlikteki törene çok sayıda kişi katıldı. Anne Fehime Kılıç'ın fenalaştığı için sedye ile getirildiği cenaze törenine, baba Mahmut Kılıç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Milletimizin başı sağolsun

Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bütün şehitlerin aziz hatıraları önünce minnetle eğildiklerini ifade ederek, "Bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyor, hepsinin aziz hatıraları önünde saygıyla ve hürmetle eğiliyoruz. Yine şehidin annesi, babası, kardeşleri başta olmak üzere bütün ailesine, Şanlıurfalı hemşehrilerime ve milletimize de başsağlığı diliyor, özellikle şehidimizin yakınlarına Cenabı Allah'tan sabır diliyorum" dedi.

Namazın ardından şehidin naaşı dualar arasında Yeni Asri Mezarlıktaki Şehitlik'te defnedildi. Bekar olan şehidin yaklaşık 7 ay önce göreve başladığı ve ilk görev yeri olan Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına atandığı öğrenildi. Baba evi merkez Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde olan şehit askerin 3 kız 2 de erkek kardeşi olduğu belirtildi.