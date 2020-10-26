Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü - Son Dakika

Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü

26.10.2020 13:19
Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü, System.String[]

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfalı tiyatro oyuncusu çektiği video ile ekmek fırınlarının vatandaşlar tarafından kullanılma şekline mizahi bir şekilde yaklaştı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfalı tiyatro oyuncusu çektiği video ile ekmek fırınlarının vatandaşlar tarafından kullanılma şekline mizahi bir şekilde yaklaştı. Sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, çektiği video ile herkesi güldürdü. Vatandaşların ekmek yapan fırınları nasıl kullandığını mizahi bir şekilde anlatan Ocakoğlu, fırın çalışanlarının görevleri dışında her şeyi yaptığına dikkat çekti. Bir fırın ustasını oynayan Hasan Ocakoğlu'nun, müşterilerden gelen ilginç taleplere cevap verdiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilen ve paylaşılan video, hem güldürdü hem de düşündürdü.

Ekmek pişirmek dışında her işi yapıyorlar

Videoda fırın ustası rolünü oynayan Ocakoğlu, müşterilerden gelen ilginç talepleri geri çevirmiyor. Müşterilerin sobasını kurma, yazlık elbiselerini kaldırıp kışlıkları çıkarma taleplerinin yanı sıra yemeklerini tatma, tatlı yapma, suyunu kaynatma gibi taleplerini de yerine getiren Ocakoğlu, bir fırıncının işi dışında her şeyi yaptığını mizahi bir şekilde gözler önüne serdi.

"Amacımız insanların yüzünde tebessüm bırakmak"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Tiyatro Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, "Biz çevremizde gördüğümüz şeyleri biraz abartarak insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Fırın skeci de benim kafamda böyle canlandı. Böyle olursa daha komik olur diye düşündüm, böyle bir şey çektik. Fırıncı kardeşlerimiz de özellikle yaz aylarında yoruluyorlar. Sürekli 60 derece ateşin önünde durmak kolay değil. Bu her babayiğidin harcı değil. Çok yoruluyorlar. Onların işleri daha güzel görünsün diye, izleyen insanlara da komik gelsin diye böyle bir şey hazırladık. Bizim burada kimseyi kırmak, üzmek gibi bir amacımız yok. Biz böyle bir mizahla anlatmak istedik. İnşallah izleyenler de beğenmiştir çünkü bizim Urfamızda adettir, her sabah kahvaltıda patlıcan biber özellikle tırnaklı ekmek çok tüketilir. Fırın ekmeklerini en çok tüketenlerden biri de benim. Dediğim gibi bizim amacımız kimseyi kırmak, üzmek değil. Sadece mizah yapıp bu pandemi döneminde insanları biraz güldürmek istedik. Bizler şehir tiyatrocusu ekibi olarak Şanlıurfalı insanları güldürebilmek için hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam diyoruz. Pandemi döneminde, inşallah yeni döneme uyarak oyunlarımız da başlayacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü
Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü
Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü
Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Tiyatro, Video, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfalı tiyatrocu hem güldürdü hem de düşündürdü - Son Dakika

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