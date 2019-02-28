Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku

Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku

1 saat önce

TFF 2. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'a haciz şoku. Takımın Bolu'da girdiği kamp sonrası borçlarını ödemediği iddiasıyla kulübün tesislerine polis nezaretinde icra memurları dayandı.

Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku, System.String[]
TFF 2. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'a haciz şoku. Takımın Bolu'da girdiği kamp sonrası borçlarını ödemediği iddiasıyla kulübün tesislerine polis nezaretinde icra memurları dayandı.

Edinilen bilgiye göre, TFF 2. Lig'de yer alan Şanlıurfaspor, iddiaya göre sezon başında Bolu'da girdiği kamp sonrası konakladıkları tesisin borcunu ödemedi. Borcun ödenmemesinin ardından tesis yöneticileri ile organizatör firma yetkilileri durumu yargıya taşıdı.

300 bin TL

Yaklaşık 300 bin TL olduğu belirtilen borcun ödenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis nezaretinde icra memurları tesisin kapısına dayandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı tesiste icra memurlarının değerli eşyaları haczedeceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

Polis, Türkiye Futbol Federasyonu, Bolu, Şanlıurfaspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı

Son Dakika! TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:24:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfaspor'a Haciz Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]