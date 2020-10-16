Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, sosyal medyada hem eleştirildi hem övüldü - Son Dakika
BBC

Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, sosyal medyada hem eleştirildi hem övüldü

16.10.2020 12:37
Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, sosyal medyada hem eleştirildi hem övüldü, System.String[]

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Trendi adlı bir kadın dergisi için çekilmiş fotoğrafında bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor ceket dışında üzerine hiçbir şey giymemesi, ülkede cinsiyetçilik ve siyasi adabın sınırları konusunda tartışma başlattı.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafta 34 yaşındaki Marin'in belinden yukarısında sadece bir spor ceket ve kolye olmasına öfkelendi. Bu kişiler fotoğrafın "gülünç" olduğunu ve bir başbakana yakışmadığını söyledi.

Finli girişimci Aki Pyysing, Marin'in ekonomi politikalarını eleştirdiği yazıda, başbakanın dekoltesiyle dalga geçti ve "ilgi aramakla" suçladı. Yazı, ana muhalefetteki merkez sağ Ulusal Koalisyon'un üyesi iki milletvekili tarafından paylaşıldı.

Bu görüşlere karşı çıkanlar ise Marin'in kendine güvenmesini övdü, benzer fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak başbakana destek verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Mannerheim'in üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

Sıkı bir feminist olan Marin geçen yıl Aralık ayında göreve geldiğinde, dünyanın en genç başbakanıydı ve kabinesindeki bakanlardan üçü de 30'lu yaşlardaki kadınlar.

Bekar bir anne tarafından büyütülen ve her gün iki yaşındaki kızını almak için bizzat yuvaya giden Marin, özel yaşamıyla ilgili söyleşilerinde de cinsiyet eşitliği vurgusu yapıyor.

Trendi dergisine konuşan Marin, "Görünümüme değil, siyasete odaklanmak istiyorum" dedi.





'Birçok kişi göğsünü görmedi bile'

#iamwithsanna - Sanna'yl birlikteyim - etiketini kullanarak benzer fotoğraflarını paylaşan Finlililer arasında oyuncu Kiki Kokkonen ve şarkıcı Hanna Pakarinen de vardı.

Trendi dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mari Karsika, "Tartışma, fotoğrafa baktıklarında ne gördükleri insanlar hakkında çok şey söylüyor. Birçok kişi göğsünü görmedi bile. Sanna Marin'i moda bir siyah pantolon ceket takımla gördüler" dedi.

Karsika ayrıca, eleştirileri kadın düşmanlığından başka bir şekilde tanımlamanın da zor olduğunu söyledi.

Bu arada, tartışma büyürken Pyssing'in yazısını paylaşan iki muhafazakar milletvekili özür diledi ve Twitter'daki paylaşımlarını sildi.

Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, sosyal medyada hem eleştirildi hem övüldü

Sosyal Medya, Finlandiya, Times, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, sosyal medyada hem eleştirildi hem övüldü - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor
Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi         
12:34
Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu         
12:22
"Koronayı yendim" diyen Trump'ın katıldığı canlı yayında elindeki bant dikkat çekti         
12:09
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 13:20:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanna Marin: Finlandiya Başbakanı dergiye poz verdi, sosyal medyada hem eleştirildi hem övüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei