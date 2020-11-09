Sanofi Türkiye, Lüleburgaz fabrikasında enerji ihtiyacını yenilenebilir elektrikle karşılıyor - Son Dakika

Sanofi Türkiye, Lüleburgaz fabrikasında enerji ihtiyacını yenilenebilir elektrikle karşılıyor

09.11.2020 16:13
Sanofi Türkiye, Lüleburgaz fabrikasında enerji ihtiyacını yenilenebilir elektrikle karşılıyor, System.String[]

Sanofi Türkiye, Lüleburgaz fabrikasında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçti.

Sanofi Türkiye, Lüleburgaz fabrikasında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçti.

Şirket açıklamasına göre, dünya üzerinde 73 üretim tesisi bulunan Sanofi, 2030 yılına kadar tüm dünyada yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımı hedefliyor. Sanofi Türkiye, 2020'de bu hedef doğrultusunda önemli bir adım atarak Lüleburgaz fabrikasında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçiş yaptı.

Climate Group ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) iş birliğinde dünyanın en büyük ve itibarlı şirketlerinin yüzde 100 sürdürülebilir enerji kullanımına geçmesi amacıyla oluşturulan RE100 inisiyatifinde yer alan Sanofi'nin 2050'ye dek "karbon-nötr" olma hedefi bulunuyor.

"Sürdürülebilirlik anlayışımız tüm iş süreçlerimizin merkezinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye, Levant ve İran Ülke Başkanı Cem Öztürk, Sanofi'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda sağlıklı gezegen için ekolojik gereksinimleri desteklemenin büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şunu gururla söyleyebilirim ki, Sanofi'nin dünyadaki 3. büyük üretim tesisi olan Sanofi Türkiye'nin Lüleburgaz fabrikası, 2020 yılı başından itibaren yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçmişti. Şimdi de dünya genelinde 2030'a kadar tamamen yenilenebilir elektrik kullanımına geçeceğimizi ilan ediyoruz. Bu anlamda öncü olmak hepimiz için büyük bir gurur vesilesi.

Sanofi olarak, bugün dünya üzerinde yaşayan tüm insanları hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek sağlık sorunlarında destekleme ve onların hayatlarına güç katma sorumluluğunu hissederek çalışıyoruz. Fakat biliyoruz ki, sorumluluk alanımız bununla sınırlı değil. Sürdürülebilirlik anlayışımız tüm iş süreçlerimizin merkezinde ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere gerekli adımlar atmaya, iş yapış biçimlerimizi buna göre şekillendirmeye devam edeceğiz."

"İnsan sağlığını güçlendirmeye devam ettik"

Sanofi Türkiye Lüleburgaz Üretim Merkezinin Direktörü Rüştü Bahar da sektörün ve dünyanın geleceği adına çok önemli bir adım atılarak Lüleburgaz'daki üretim merkezinin, 2020 yılı başından itibaren yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçmesinin sağlandığını aktararak, "Bununla birlikte tesiste yıllık ortalama 27 bin MWh'e eş değer bir enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Bu, yaklaşık 1.540 konutun bir yıllık elektrik tüketimine denk düşen bir miktar . Diğer bir deyişle bu inisiyatif sayesinde, fosil yakıt kaynaklı yaklaşık 170 akaryakıt tankeri dolusu (7 bin ton) linyit veya 57 akaryakıt tankeri dolusu (2 bin 322 ton) fueloil kullanımı engellenmiş oldu. 2020'nin başından bu yana 210 bin kutu ilaç üreterek insan sağlığına katkıda bulunmamızın yanı sıra karbon salınımını da azaltarak insan sağlığını güçlendirmeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

Sanofi Küresel Endüstriyel Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Philippe Luscan ise Sanofi'nin 2030'a dek küresel operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, "RE100 girişimine katılmaktan gurur duyuyoruz. İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, Sanofi'nin küresel ısınmanın azaltılması amaçlı önemli taahhütleri mevcut. Değer zincirinden dolaylı emisyonlar da dahil olmak üzere sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerimiz iddialı olarak algılansa da tüm bunlar şirketin 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü elde etmek amacıyla sera gazı emisyonlarını azaltma ve yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etme taahhütlerini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanofi, 2010 yılından bu yana daha düşük karbonlu enerjilerin kullanılmasını ve sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın alınmasını destekleyen bir düşük karbonlu enerji politikası yürütüyor. 2019 sonu itibarıyla Sanofi'nin global operasyonlarında kullandığı yüzde 100 yenilenebilir elektrik oranı yüzde 11, yenilenebilir enerji, elektrik tüketiminin yüzde 17'sini temsil ediyor.

Lüleburgaz, Türkiye, Karbon, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sanofi Türkiye, Lüleburgaz fabrikasında enerji ihtiyacını yenilenebilir elektrikle karşılıyor - Son Dakika Ekonomi


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