Şansal Büyüka'dan Muslera ve Mostafa Mohamed'e övgü dolu sözler: Alnından öperim

Milliyet Gazetesi yazarlarından Şanasl Büyüka, Galatasaray'ın 2-0'lık Erzurumspor galibiyetinin ardından Fernando Muslera ve Mustafa Muhammed'e övgüler yağdırdı.

Şansal Büyüka'nın yazısının dikkat çeken kısımları şöyle;

Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları saydığımızda hemen Galatasaraylı Hagi, Fenerbahçeli Alex diyoruz. Aslında doğru söylüyoruz. Hem Hagi, hem Alex, Türkiye'den derin izler bırakıp gittiler. Artık bu ikiliye, tepeden tırnağa hak eden Muslera'yı katmak ve ülkemize gelmiş geçmiş en iyi iki yabancısı Hagi ile Alex'in yanına, Muslera adını altın çiviyle çakmak lazım. Kaleci olacaksın, aynı ülkede 10 yıldır oynayacaksın, 300 maçta forma taşıyacaksın, her kesimde hayranlık uyandıracaksın, kötü tek bir olayla anılmayacaksın... Ben bu Muslera'yı alnından öperim.

" MOHAMED BELA ADAM"



Maç önünden, maça dönelim. Bu Mostafa Mohamed "Bela adam." Her şutu S-400 füzesi kıvamında. Yaradana sığınıp vuruyor. Öyle şiddetli vuruyor ki, hem topu, hem kaleciyi, ikisini birden kaleye sokabilir. Mohamed'in mutlaka çok daha fazla topla buluşması, buluşturulması gerekiyor. Transferde 12'den vurmak buna denir.

"HAKEM ARDA'YI YOK SAYMIŞ OLMALI"

Mostafa'nın ikinci golünde Arda ofsayt pozisyonundaydı. Topa önce hareketlendi, sonra tecrübesi "Ne yapıyorsun?" demiş olmalı ki, hemen durdu. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Arda'yı yok saymış olmalı ki, golü verdi.

"YEDLIN EN İYİSİ"

Galatasaray'a hep, hücum gücü çok etkili sağ bekler geldi. Yedlin de onların yenisi... Çok etkili ataklar yaptı. Emre Kılınç, nakış işliyor gibi... Sol ayağı o kadar iyi... Ölçüyor, biçiyor, rakibi en öldürücü yere topu atıyor.

Galatasaray'ın hiç mi eksiği yok? Olmaz mı... Oyunu, coşkusu, hızlı hücum anlayışı Galatasaray kalitesinin çok altında. Ama Galatasaray bu... normal, hatta normalin az altında oyunu bile rakibi yenmeye yetiyor. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu, Süper Lig kalitesinin çok ama çok üstünde... Buna rağmen şunu vurgulamak gerekiyor: Bu kalite, ikinci yarıda bu futbolu oynamaz. Bu kadar etkisiz kalmaz. Savunmada bu kadar dağılmaz.

"KISITLI KALİTENİN ÇOK ÇARPICI BİR ÖRNEĞİ"

En fazla şaşırdığım, Galatasaray'ın ikinci yarıda sadece üç dakika içinde Erzurumspor'a üç net gol pozisyonu vermesi oldu. Kaçırılması, atılmasından çok daha zor üç pozisyon... Hatta sonraki dakikalarda çok net iki pozisyon daha... Bunları kaçıran Erzurumspor, Süper Lig'deki kısıtlı kalitenin çok çarpıcı bir örneği oldu.

"MEVSİMLERDEN GALATASARAY"

Böyle bir ligde Galatasaray'ın şampiyonluk şansını konuşuyorsak çok açık avantajları var: Bir-iki ekip dışında çok yetersiz takımlardan oluşan bir ligde; kaliteli ve sağlam bir kadro, süper hoca... Mevsimlerden Galatasaray... Daha ne olsun?