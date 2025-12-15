Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak - Son Dakika
Ekonomi

Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak

Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak
15.12.2025 09:31  Güncelleme: 13:55
Şap hastalığı nedeniyle yaz aylarında artan kesimler hayvan varlığını azaltınca ülkede dana sıkıntısı başladı. Arzın düşmesiyle kırmızı et fiyatları hızla yükselirken, dana karkas kesim ücretleri 600 liraya yaklaştı. Sektör temsilcileri, kesilecek hayvan bulmakta zorlanıldığını ve fiyat artışlarının sürebileceğini belirtiyor.

Şap hastalığı salgını nedeniyle dana ve sığırların yaz aylarında kesime gitmesi yüzünden hayvan varlığı azalınca kırmızı et fiyatlarında ciddi bir yükseliş başladı.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneğine (TÜSEDAD) göre, ülkenin dört bir tarafında görülen şap hastalığı hayvancılık sektöründe büyük hasar bıraktı. Önümüzdeki birkaç yılı bile etkileyecek ölçüde kayıplara yol açan şap hastalığı yüzünden beside yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 20 kayıp tahmin ediliyor. Bu kesimler yüzünden ülkede ciddi boyutta dana sıkıntısı başlarken, kırmızı et fiyatlarında geçen ay başlayan yükseliş durmuyor. Dana karkas kesim ücretleri eylül ayına göre 125 liraya varan miktarlarda artış göstererek 600 liraya dayanırken, kasaplarda da kıyma ve kuşbaşı cep yakmaya başladı.

Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak

DANA KESİM ÜCRETİ 575 LİRAYA YÜKSELDİ

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 13 Aralık kesim ücretlerini yayınladı. Yaklaşık bir ay öncesi, 14 Kasım fiyatlarına göre 400 kilogram ve üzerindeki holstein cinsi danaların karkas kesim ücretleri 80 lira artarak 460 liradan 540 liraya yükseldi. Bütün holstein cinsi danalarda kesim ücretleri 80 lira artarak, 250 ve altı kilogramda olanlar için 440 liraya, 251-350 kilogram arasındakilerde 500 liraya ve 351-400 kilo arasındakilerde ise 520 liraya çıktı. Diğer dana ırklarında ise 85 liralık bir artış yaşandı ve kesim fiyatları 250 ve altındakilerden 400 kilogram ve üzerindekilere kadar 475 ila 575 liraya çıktı.

Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak

"KESİLECEK HAYVAN YOK"

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tunca, şap hastalığı nedeniyle kesime giden büyükbaş hayvanların çokluğuna işaret ederek "Hayvan çokluğundan fiyatlar yükseliyor. Hayvanlar şaptan kesime gidince piyasaya arz fazla oldu ve kırmızı et fiyatları bir süre stabil kaldı. Şimdi hayvan dışardan geliyor. Yeterli hayvan gelmeyince ve yerli hayvan talebi karşılayacak ölçüde olmayınca kırmızı et fiyatları yükselişe geçti." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    akp yandaslari yurt disindan aldigi etleri nasil pahali satacak yoksa 9 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    zaten yiyemiyoruz artik isterlerse 10 bin olsun yapay ete hazirlik yapiliyor bu ülkede 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Büyük tehlike kapıda: Et fiyatları daha da artacak - Son Dakika
