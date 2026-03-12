Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler - Son Dakika
Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler

Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
12.03.2026 22:06
Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen Şap hastalığı nedeniyle deve güreşleri iptal edilince, sezona hazırlanan develer damlarına çekildi. Buldan'da deve sahipleri yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Büyükbaş hayvanlarda görülen ve hızla yayılabilen Şap hastalığı nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde düzenlenen deve güreşleri iptal edildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE SEZON BAŞLAMADAN BİTTİ

Alınan karar sonrası güreş sezonuna hazırlanan develer erken tatile girerken, deve sahipleri de yeni sezon için planlarını gözden geçirmeye başladı. Denizli'nin Buldan ilçesinde deve yetiştiriciliği yapan Nabi Barıtoğlu, kasım ayında 11 yaşındaki İhramcı isimli devesini dualarla havutlayarak sezona hazırladıklarını ancak hastalık nedeniyle güreşlerin iptal edildiğini söyledi. Barıtoğlu, "Yeni sezon için devemizi hazırlamıştık. Fakat hemen ardından ülkemizde meydana gelen şap hastalığı nedeniyle güreşler iptal edildi. Devemizin üzerinde fazla yük olmasın, yatıp kalkarken rahat etsin diye üzerindeki havudunu da aldık. Sezonumuz başlamadan bitmiş oldu" dedi.

'TÜYLERİ YAVAŞ YAVAŞ DÖKECEK'

Güreşlerin iptal edilmesine rağmen deve bakımının devam ettiğini belirten Nabi Barıtoğlu, "Artık yeni sezona, önümüzdeki kışa hazırlık yapacağız. Devemiz üzerindeki tüyleri yavaş yavaş dökecek. Tekrar yağlama işlemleri, yeşil ot, kuru yem, arpa, yonca, fiğ ve diken gibi farklı otlarla besleyerek kilo almasını sağlayacağız. Kasım ayına kadar hem bakımıyla hem sporuyla, antrenmanıyla sezona hazırlayacağız" diye konuştu.

'DEVE BİZİM EVLADIMIZ GİBİDİR'

Deveciliğin kendileri için bir tutku olduğunu dile getiren Barıtoğlu, "Biz bu işe gönül verdik. Deveciliği seviyoruz. Güreşler iptal olsa da olmasa da damımızda bir tane devemiz olmalıdır. Deve bizim evladımız gibidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

