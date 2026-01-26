Sapanca'da Bıçaklı Kavga: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sapanca'da Bıçaklı Kavga: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

26.01.2026 11:39
Bıçaklı kavgada yaralanan Yasin Emre Solmaz, hastanede yaşamını yitirdi. İki şüpheli aranıyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda K.Y.Y, bıçakla Solmaz'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan K.Y.Y. ile E.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

11:52
