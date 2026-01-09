Sapanca'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sapanca'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sapanca\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
09.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı, olay cepheyle kaydedildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Sapanca'ya bağlı Camicedid Mahallesi Kanuncu Rıza Sokak'taki bir çay ocağının önünde meydana geldi. Cemal B. (39), kardeşi Coşkun B. (35) ile Memnuniye Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Mehmet A. (44) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Mehmet A. kol ve göğüs bölgesinden, Cemal B. ayak topuğundan yaralandı. Çevredekiler, araya girerek kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, çevredekilerin araçlarıyla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Cemal B. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesi bulunurken, Cemal B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Coşkun B. gözaltına alınırken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tarafların tartışması, silahın ateşlenmesi ve yere düşmeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:03:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.