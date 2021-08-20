Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı - Son Dakika

İstanbul Bağcılar'da gerçekleşen hırsızlık görenlere pes dedirtti. Sokakta yürüyen bir kişi kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI SEÇİP CEBİNE SOKTU

Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu.

SIRA DIŞI HIRSIZLIĞI KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.