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Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı - Son Dakika

Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı

20.08.2021 15:42

Bağcılar'da bir kişi, sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı. Sıra dışı hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Bağcılar'da gerçekleşen hırsızlık görenlere pes dedirtti. Sokakta yürüyen bir kişi kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRLARINI SEÇİP CEBİNE SOKTU

Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu.

Bu da sapık hırsız! Çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı

SIRA DIŞI HIRSIZLIĞI KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.

Bu da sapık hırsız! Çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı
Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı
Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı
Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı
Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı
Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı

İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Yol üstüne sütyen ,kilot da asmak neyin nesi. İnsanda biraz ar namus olur böyle şeyler aleni heryere asılmaz kimse öğretmedimi sana. Zaten gençlerin testestoronu tavan yapmış bir de sizler azdırmayın gençleri, dikkatli olun,çamaşırınıza sahip çıkın. Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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