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İstanbul'daki Sapphire AVM'de intihar! Cesedi 2 gün sonra buldular - Son Dakika

İstanbul'daki Sapphire AVM'de intihar! Cesedi 2 gün sonra buldular

10.11.2023 15:39  - Güncelleme: 15:46

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Sapphire AVM'de 2 gün önce intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi bulundu. Ceset, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cam tavanı kırılan bölümden çıkarıldı.

İstanbul'daki Sapphire AVM'de 2 gün önce intihar ettiği düşünülen bir kişinin cesedi cesedi bulundu. Olay 2 gün sonra çalışanlar tarafından fark edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu cam tavanı kırılan bölümden güçlükle çıkarıldı.

55. KATTAN DÜŞMÜŞ

Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'ndeki Sapphire AVM'de iddiaya göre, 20 yaşındaki kişi, 2 gün önce gökdelenin 55'inci katındaki seyir terasından havalandırma boşluğuna düştü. Zemine çakılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın düşmesinin etkisiyle binanın alt kısmında bulunan cam çatının da kırıldığı tespit edildi.

Kağıthane'deki Sapphire AVM'de intihar eden gencin cenazesi 2 gün sonra bulundu

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Olay, üzerinden 2 gün geçtikten sonra çalışanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ceset itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Öte yandan adının Yusuf olduğu öğrenilen şahsın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Kağıthane'deki Sapphire AVM'de intihar eden gencin cenazesi 2 gün sonra bulundu

"1 SAATTİR EKİPLER KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde esnaflık yapan Mustafa Hartavi, "Sabah dükkanımızı açtığımızda çok sayıda itfaiye ekibinin burada olduğunu gördük. Çevreden duyduğuma göre 2 gün önce burada bir genç intihar etmiş. Daha yeni fark edilmiş. İtfaiye ekipleri de onu kurtarmaya çalışıyorlardı. AVM'nin seyir katından atlamış. Burası Sapphire AVM olarak geçiyor. Kişi 55'inci kattan aşağı düşmüş. Kişi düştüğü anda oradaki camı kırıp içeriye doğru girmiş. 1 saattir ekipler o düşen kişiyi kurtarmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Büyükdere Caddesi, Kağıthane, İtfaiye, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki Sapphire AVM'de intihar! Cesedi 2 gün sonra buldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki Sapphire AVM'de intihar! Cesedi 2 gün sonra buldular - Son Dakika
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