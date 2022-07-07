Sarallar suç örgütünün vukuatları bir bir ortaya çıkıyor! Eğlence mekanını basıp, güvenlik personeline saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sarallar suç örgütünün vukuatları bir bir ortaya çıkıyor! Eğlence mekanını basıp, güvenlik personeline saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı

07.07.2022 14:27

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 122 şüphelinin yakalandı. Suç ağına mensup silahlı kişilerin Beşiktaş'taki ünlü eğlence mekanına yönelik baskın anlarına dair görüntüler ortaya çıkarken söz konusu görüntülerde, zanlıların mekanın kapısındaki güvenlik personeline saldırdığı anlar yer alıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran'da İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda, 'Sarallar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne mensup 122 şüpheli yakalanmış, zanlılar dün ve bugün adliyeye sevk olmuştu.

EĞLENCE MEKANINA BASKIN ANI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Çeteye yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Suç ağının illegal faaliyetlerini deşifre eden polis, örgüte yönelik silahlı kişilerin Beşiktaş'taki ünlü eğlence mekanına yönelik baskın anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

GÜVENLİK PERSONELİNE SALDIRDILAR

Ünlü mekana ait olduğu öğrenilen güvenlik kameralarındaki görüntülerde, kalabalık bir grubun kapıdaki güvenlik personeline saldırı anları yer alıyor. Suç örgütü üyelerinin bir eğlence kulübünü basarak görevlileri darp ettiği anlara ait görüntülerde, tekme ve yumruklar havada uçuşuyor.

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarallar suç örgütünün vukuatları bir bir ortaya çıkıyor! Eğlence mekanını basıp, güvenlik personeline saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarallar suç örgütünün vukuatları bir bir ortaya çıkıyor! Eğlence mekanını basıp, güvenlik personeline saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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