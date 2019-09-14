Şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldü
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü Halil Oğurlu (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suruç
ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü Halil Oğurlu (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Suruç- Bozova
yolu kırsal Överler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Halil Oğurlu yönetimindeki 27 BC 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampolden devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi
'ne götürülen Oğurlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu Hayatı kabusa dönmüştü! 12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi