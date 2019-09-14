Son Dakika Haberleri: Şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü Halil Oğurlu (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampolden devrilen otomobilin sürücüsü Halil Oğurlu (34), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Suruç- Bozova yolu kırsal Överler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne giden Halil Oğurlu yönetimindeki 27 BC 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampolden devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne götürülen Oğurlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Bozova, Suruç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:39 Kaynak: DHA
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