Son Dakika Haberleri: Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

7 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Doğubayazıt'tan Ağrı yönüne giden Ali Kuşçuoğlu'nun kullandığı 04 AAE 186 plakalı minibüs, Ağrı- İran kara yolunun 28. kilometresindeki Çalıköy yol ayrımını geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Kuşçuoğlu, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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