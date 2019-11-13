Son Dakika › Güncel › Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Doğubayazıt'tan Ağrı yönüne giden Ali Kuşçuoğlu'nun kullandığı 04 AAE 186 plakalı minibüs, Ağrı- İran kara yolunun 28. kilometresindeki Çalıköy yol ayrımını geçtikten sonra kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Kuşçuoğlu, ambulansla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı