Şarampole devrilen otomobil içi vatandaşlar siper oldu, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobil içi vatandaşlar siper oldu, itfaiye ekipleri kurtardı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi kadın sürücü yaralandı

Sürücünün bulunduğu otomobilin ters dönmemesi için vatandaşlar seferber oldu

Talihsiz sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Kaza, Çorum- Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bircan Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlilerinin yanı sıra Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekibi sevk edildi.

'Vatandaşlar siper oldu, itfaiye kurtardı'

Kazanın ardından yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki şarampole inen vatandaşlar bir taraftan sürücüyü teselli etmeye çalışırken, diğer taraftan da aracın ters dönmemesi için seferber oldular. Kısa sürede olay yerine gelen Kaza Kırım ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçtan çıkarılan sürücü Bircan Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.