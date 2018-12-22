Son Dakika Haberleri: Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

5 saat önce

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. Mevlüt Aydın (30) yönetimindeki 67 LN 331 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mevlüt Ay ile otomobilde bulunan Emrullah Ay (33) ve Tuncay Öztürk (35) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve AFAD tarafından otomobilden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:05 Kaynak: DHA

Mevlüt Aydın, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bariyerin Üzerinden Uçan Otomobilin, Tünelin En Yüksek Noktasına Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı Otomobil Devi Volkswagen, 7 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yolda Gördüğü Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı 2 Çocuk Babası Adam, Spermlerini Dondurmak İçin Valiliği Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:57:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarampole Devrilen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]