Saran’dan Çocuklara Şampiyonluk Mesajı

ADANA'da Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Her Deplasman Bir Okul Projesi kapsamında ziyaret ettiği okulda, "Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, Süper Kupa yarı final müsabakası öncesinde 'Her Deplasman Bir Okul Projesi' kapsamında Sarıçam ilçesindeki Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Saran, çocuklarla sohbet etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Saran, hatıra fotoğrafı çektirip formalarını imzaladı. Ziyaret kapsamında öğrencilere kırtasiye ve spor ürünleri de dağıtıldı. Saran, okula gelerek kendisini karşılayan taraftarlarla da selamlaştı.

Sadettin Saran, okul önünde yaptığı açıklamada çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Saran, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, iyi ki varsınız. Bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz" diye konuştu.