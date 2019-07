Saray Bahçesi'nde Dede Korkut coşkusu

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Saray Bahçesi'nde organize edilen etkinlikte büyük coşku yaşandı.

Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Saray Bahçesi'nde organize edilen etkinlikte büyük coşku yaşandı. Kısa bir süre önce tamamlanarak hizmete sunulan Saray Bahçesi, renkli görüntülere sahne olurken, şölenler dolayısıyla kent semalarında gösteri uçuşu yapan Solo Türk nefesleri kesti.



Şölen Komitesi tarafından Dede Korkut Anıtı'na çelenk konulmasının ardından protokol üyeleri, çeşitli ülke ve şehirlerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katılımıyla mehteran takımı eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.



Solo Türk nefesleri kesti



Saray Bahçesi'nde devam eden etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk F-16 Gösteri Uçağı, Bayburt semalarında birbirinden güzel hareketler sergileyerek, Bayburtlulara unutamayacakları dakikalar yaşattı.



Bayburt, Türk dünyasının ortak değeri



Gösterinin ardından konuşmalarla devam eden programda, kürsüye çıkan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dede Korkut deyince Türkiye'de akla Bayburt'un geldiğini ve bundan dolayı Bayburt'un Türk Dünyası'nın ortak bir değeri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Dede Korkut Türk dünyasının ortak bir değeri, dünyanın ortak bir değeri Özellikle UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girmekle birlikte bu özelliği dünya tarafından da kabul edilmiş oldu. Bir yandan Bayburt Belediyemiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yapılan etkinlikler, bir yandan Bayburt Üniversitemizin Dede Korkut Araştırma Merkezi ve üniversite olarak yıl boyunca devam ettirdiği ulusal ve uluslar arası etkinlikler sayesinde inanıyorum ki, gelecekte hem Dede Korkut'tan hem Dede Korkut ve Bayburt'tan çok daha fazla bahsedilecek ve bu ulusal ve uluslararası etkinliklerde artarak devam edecek. Dede Korkut'un verdiği mesajlar önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu mesajlarla buluşturmak durumundayız. Çünkü Dede Korkut aileden ve ailenin öneminden bahsediyor. Birlikten, kardeşlikten, paylaşmaktan bahsediyor. Bu hasletler bizi birbirimize bağlayan geçmişten günümüze güçlü bir şekilde gelmemizi ve geleceğe de güçlü ve umutlu bakmamızı sağlayan hasletlerdir"



Şölen demek, istişare demek, konuşmak demek, dertleşmek demek



Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise yaptığı konuşmada "Bu sene 25.'si organize edilen bir toy düzenlendi, bu toyun beyi Bayburt Belediye Başkanımız bir çağrıda bulundu ve bütün uçbeylerimiz dünyanın ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinden bu çağrıya uyup geldiler. Biz bu günlere şenlikler demiyoruz, şölen diyoruz. Şölen demek, istişare demek, konuşmak demek, dertleşmek demek, yarınlara dair projeler ve hedefler yapmak demektir. Bu anlamda hem dünü konuşacağız, idrak edeceğiz yarınlara nasıl kol kola yürüyeceğimiz de istişare edeceğiz. Eğer Bizler hikayelerimizi çocuklarımıza anlatmazsak onlar kendi çocuklarına başkalarının hikayelerini anlatırlar. Onun için bu program ve devamında yapılacak kültürel çalışmalar çok önemlidir. Biz onlara nakledeceğiz onlar vicdanlarına en derin izlerle nakşedecek ve biz bu aziz milletin çocukları olarak idealimiz olan yolculuğumuza devam etmeye var gücümüzle çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



Bayburt Belediye Başkanı ve Şölen Komitesi Başkanı Hükmü Pekmezci etkinlikte yaptığı konuşmada, "Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'nin 25. Yılında sizlerle birlikte olmanın, bu güzel ve anlamlı günü sizlerle yeniden paylaşmanın derin mutluluğu içerisindeyim. Bu vesile ile öncelikle yurt içinden ve yurt dışından ilimize teşrif eden tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum" dedi.



Dede Korkut'un Türk Dünyası'ndaki birleştirici gücünden bahseden Başkan Pekmezci konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Dede Korkut'un kopuz çalıp boy boyladığı, soy soyladığı bu güzel yurt toprağından, Anadolu'muzun dört bir yanına ve tüm Türk Dünyası'na selam olsun.



İşte bugün Kop'tan başlayıp Soğanlı'da yankılanan ve bir ili baştanbaşa saran heyecan fırtınası ile doluyuz. Bu fırtına ilimizin geleceğine yeni ufuklar açan, her yıl biraz daha közlenen, alevlenen bir düşüncenin ilimize sosyal, kültürel ve ekonomik boyutta yaptığı katkı ile gerçek manadaki yerini almaktadır.



Manada birliğimize, dirliğimize vesile olan Dede Korkut'un manevi kimliğinde bizi bir araya getiren bu mutlu günde, Ata yurttan Ana yurda köprüler kurulur. Düşünceler yumağı oluşur öbek öbek.



O düşünceler, kilim olur, ihram olur, sanat olur ellerde, şiir olur, türkü olur dillerde. O düşünceler Alplerle Erenlerin el ele verdiği şanlı bir destan silsilesi oluşturur. O düşünceler Malazgirt'ten Mohaç'a, Dumlupınar'dan Sakarya'ya uzanan tarihin altın sahifelerini yazarlar.



O düşünceler Hoca Ahmet Yesevi'den Mevlana'ya, Hacı Bektaş-ı Veli'den Yunus Emre'ye, Şeyh Edebali'den Ak Şemsettin'e, Fuzuli'den Baki'ye, Namık Kemal'den Mehmet Akif'e kadar şair ve düşünürlerimizle, Ergenekon'dan Manas'a ve Dede Korkut'a kadar destanlarımız aynı kültürün harçları ile yoğrulur ve o yoğrulan düşünceler bazen toy olur, düğün olur, şölen olur gönüllerde.



Bu şölen çeşitli nedenlerle baba ocağından, toprağından uzaklarda hayat mücadelesi veren binlerce Bayburt sevdalısının bir araya gelmesine ve kavuşmalarına vesile olacak.



Bu şölen Zihnilerin, İrşadilerin, Celalilerin, Hicranilerin ve daha nice hak ve halk sevdalılarının, günümüz ozanları ile kucaklaşma günleri olacak.



Sıladan gurbete, gurbetten sılaya uzanan hasret yolları olacak. O yollar büyüyecek, uzayacak ve Bayburt'tan Anadolu'nun dört bir yanını ve tüm Türk Dünyasını kucaklayacak.



Bu düşünceler içerisinde tekrar yurt içinden ve yurt dışından ilimize teşrif eden tüm konuklarımıza Bayburt halkı adına hoş geldiniz diyor ilimizde kaldığınız müddetçe içten, samimi, konuksever Bayburtluların gönül coğrafyasının en güzel yerinde olacağınız inancıyla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum."



Bizi burada bir araya getiren Dedem Korkut'un hikayeleridir



Etkinliklere katılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ise, "Bugün bizi burada bir araya getiren Dedem Korkut'un hikayeleridir. Türk dünyasının çeşitli coğrafyalarından birçok insanı burada buluşturdu. Hikayesini unutmayanlara ne mutlu. Dedem Korkut'un çeşmesi bugün Bayburt'ta, Derbent'te, Kızılorda'da Türkmen Sahra'da gürül gürül Türk milletini ölümsüzlük suyuna kanmaya devam ettiriyor. Ne mutlu bu kaynaktan kananlara. Yahya Akengin hocamızın Bayburt'un Türk dünyası kültür başkenti olması namzetliğini inşallah önümüzdeki yıllarda bir görev bilip TÜRKSOY olarak Bayburt'un her zaman yanında olmamız gerektiğini ve bu güzel şenliği tertip eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etmeyi bir borç bilirim" şeklinde konuştu.



TİKA olarak bu tür faaliyetleri önemsiyoruz



TİKA Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Nuri Kılıç da, "Korkut Ata'nın bu güzel mirasını canlandıran ve gelecek nesillere emanet olarak bırakan bu tür faaliyetleri çok önemli buluyorum. TİKA olarak bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Böyle bir şölende bulunmak benim için gerçekten heyecan verici ve çok onur duyduğum bir hadisedir. Bu organizasyonu gerçekleştiren Belediye Başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Dede Korkut, Türk dünyası edebiyatının şah damarıdır



Şölenlere katılan Türk Dünyası Sanatçılar ve Yazarlar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Çeyrek asrı tamamlayan Dede Korkut Şölenleri 25 yıl önce başladığı zaman bu boyutlara ulaşacağını doğrusu fazla hayal edemiyorduk. Bu vesileyle bu şölenleri beraber projelendirdiğimiz zamanın valisi Sayın Ali Haydar Öner'i rahmetle huzurlarınızda anmak istiyorum. Bu şölenlerin en iyi taraflarından birisi de 25 yıl kesintiye uğramamasıdır. Yönetimler değişmesine rağmen bunu devam ettirdiler ve geleneği kökleştirdiler. Tabi ki bunda kurum ve kuruluşların katkıları da oldu. Bugün TÜRKSOY ve TÜRKSAV'ın temsilcileri buradalar. Bu fırsattan istifade ederek bir şey açıklamak isterim. Biliyorsunuz Her yıl Türk Dünyası'ndan bir şehir kültür başkenti olarak ilan edilmektedir. Biz de artık buradan dile getiriyoruz ki, Bayburt bu Türk kültür başkentlerinden birisi olmalıdır.



Dede Korkut, Türk Dünyası edebiyatının şah damarıdır. Şah damar atarsa diğer damarlar çalışır. Dolayısıyla Bayburt böyle bir misyonu üstlenmiş bulunuyor. Dede Korkut Hikayelerinden Türk milletinin dili, töresi, geleneği ve hayat felsefesi harmanlanır. İşte şu anda bu harmanın bir hasadı gibi bir anı yaşıyoruz. Dede Korkut şölenleri dolayısıyla yıllardır Türk Dünyası'ndan gelen bilim adamları, şair ve yazarlar ülkelerine döndüler ve Bayburt'u yazdırlar. Bayburt için şiir yazdırlar, gazetelerinde tanıtım yazıları yazdılar Baklanlarda, Orta Asya'da, Kafkaslarda.



Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci bu şölenlerin başından beri içerisindeydi. İlkinde bir bürokrat olarak, daha sonra Belediye Başkanı olarak, şimdi de yine Belediye Başkanı olarak. Dolayısıyla arada değişen yönetimler de bu geleneği sağlam bir zemine oturtmuşlar. Daha nice yıllara erişmek üzere Dede Korkut Şölenlerimizin kutlu olsun diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."



Konuşmaların ardından etkinlikler, mehteran takımının gösterisiyle devam etti. Daha sonra Azerbaycan, Gürcistan, Elazığ ve Giresun'dan gelen halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Bayburt Halk Oyunları'nın da yer aldığı gösteri ve dansları vatandaşlar ilgiyle izledi. Plaket takdimlerinin yapıldığı programda protokol mensupları tarafından ikramiyeli balonlar uçurtuldu.



Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 25.'si düzenlenen "Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni"nin açılış törenine Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Eski Milletvekili Suat Pamukçu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Türksav Başkanı Yahya Akengin, TİKA Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Nuri Kılıç, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, farklı illerde kenti temsil eden Bayburt derneklerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

