Saray'da Isıtmalı Otobüs Durakları Kuruldu
2 saat önce
Van'ın Saray ilçesinde belediye, ısıtmalı otobüs durağı uygulamasına geçti.
Van
'ın Saray
ilçesinde belediye, ısıtmalı otobüs durağı uygulamasına geçti. Saray Belediyesi
'nce kış mevsiminde şiddetli soğukların yaşandığı ilçede vatandaşların araç beklerken üşümemeleri için ısıtmalı otobüs durağı kurdu.
Belediyenin yeni uygulamasını olumlu karşılayan vatandaşlar, ilçenin özellikle kış aylarında bu tür duraklara çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:56 Kaynak: AA
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