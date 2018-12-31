Son Dakika Haberleri: Saray'da Isıtmalı Otobüs Durakları Kuruldu

Saray'da Isıtmalı Otobüs Durakları Kuruldu

2 saat önce

Van'ın Saray ilçesinde belediye, ısıtmalı otobüs durağı uygulamasına geçti.

Saray'da Isıtmalı Otobüs Durakları Kuruldu, System.String[]
Van'ın Saray ilçesinde belediye, ısıtmalı otobüs durağı uygulamasına geçti.

Saray Belediyesi'nce kış mevsiminde şiddetli soğukların yaşandığı ilçede vatandaşların araç beklerken üşümemeleri için ısıtmalı otobüs durağı kurdu.

Belediyenin yeni uygulamasını olumlu karşılayan vatandaşlar, ilçenin özellikle kış aylarında bu tür duraklara çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:56 Kaynak: AA

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