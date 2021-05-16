Saray'da mahalleliler su kanalını el birliğiyle temizledi - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde vatandaşlar, tarım arazilerinin sulama kanallarını imece usulüyle temizledi.

Mahalledeki 5 kilometrelik sulama kanallarının çamur, çöp ve taşlarla dolması su seviyesinde azalmaya neden olunca mahalleli devreye girdi.

Kanal temizliği için bir araya gelen vatandaşlar, kanalın kenarındaki otları biçip, içindeki çamur, çöp ve taşları da temizledi.

Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz, yaptıkları çalışma ile güç birliğinin önemini ortaya koyduklarını belirterek, "Yaptığımız çalışma dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın artmasına da vesile oluyor. Baharın gelmesiyle tarımda ihtiyaç duyulan suyun taşınması için kilometrelerce uzunluğundaki kanalları el birliği ile açmaya başladık. Mahalle sakinlerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.