SARAYBOSNA - Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Bosna Hersek'te bu yıl 5 eser için daha çalışma yapacaklarını söyledi - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, restorasyonu devam eden eserleri yerinde incelemek ve yeni projeleri hayata geçirmek üzere geldiği Bosna Hersek'te 2021'de 5 eserin daha yeniden hayata geçirileceğini belirtti.

Dört günlük Bosna Hersek ziyaretini değerlendiren Ersoy, ülkede onarımı devam eden 21 eser bulunduğunu anımsattı.

Ersoy, "Bunların bir kısmı proje bazında, bir kısmı tamamlanmış vaziyette, bir kısmı da natamam onları da tamamlamak istiyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı zorlukların yaşandığını vurgulayan Ersoy, "Başkent Saraybosna'daki en önemli işlerimizden biri Riyaset (İslam Birliği) binası. Bugün inşası devam eden binanın yapımına ilişkin kapsamlı bir toplantı yaptık. 29 Ağustos'ta açılışının yapılmasını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Ersoy, Bosna Hersek genelindeki eserleri yerinde incelediğini belirterek, başkentteki Morica Han'ın restorasyonu için de kapsamlı bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Tamamlanmayı bekleyen projelerin yıl sonuna kadar biteceğine dikkati çeken Ersoy, "Hedefimiz, 2022'de yeni projelere ve yeni çalışmalara yön vermek. Biz sadece restorasyon yapmıyoruz, Bosna Hersek'e kuru gıda yardımı, hayır hizmetleri ve sağlıkla ilgili yardımlar da yapıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Bosna Hersek'te yapılacak yeni projelere de değinerek, "5 tane var. Bunlardan ilki Morica Han'ın restorasyonunu yapacağız. Arkasından iki pazar yeri var. Şu anda devam edenlerle beraber 2021'de 5 eser daha ihya edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek'teki Osmanlı eserlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de bu Osmanlı eserlerini koruduğunu kaydetti.

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic de Türkiye'nin yardımları için teşekkür ederek, "Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Onarımı yapılan eserlerle ekonomi, kültür, tarih ve turizme de katkı sağlıyoruz." dedi.

Ersoy ve Zaimovic, Saraybosna'da restorasyonu tamamlanan tarihi Başçarşı Camisi'ni de ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.