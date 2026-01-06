Sarayburnu'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 6,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Yenikapı'da emniyete alındığı belirtildi.