Son Dakika Haberleri: Sarı Yelekliler, 11'nci Kez Sokakta- Fransa 'Sarı Gece'ye Hazırlanıyor

Sarı Yelekliler, 11'nci Kez Sokakta- Fransa 'Sarı Gece'ye Hazırlanıyor

40 dakika önce

- Sarı Yelekliler, 11'nci kez sokakta Fransa 'Sarı Gece'ye hazırlanıyorPARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler 11'inci kez sokağa çıktı.

- Sarı Yelekliler, 11'nci kez sokakta
Fransa 'Sarı Gece'ye hazırlanıyor

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile protesto başlatan Sarı Yelekliler 11'inci kez sokağa çıktı. Başta başkent Paris olmak üzere gösteriler düzenleyen eylemcilerin gece de 'Sarı Gece' adı altında eylemlerine devam edecekleri kaydedildi.
Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler gösterilerinin 11'inci haftasında da devam ettiği kaydedildi. Sokakları doldurmaya başlayan binlerce protestocunun Paris'te iki yürüyüş planlandığı belirtildi. Denizaşırı Bakanlığından başlayan ilk yürüyüşü birçok bakanlığın önünde devam etmesi bekleniyor. Diğer yürüyüş ise Şanzelize Caddesi'nden başlayıp Bastille Meydanı'nda biteceği tahmin ediliyor.
"Sarı Gece" eylemi
'Sarı Yelekliler'in sözcülerinden Eric Drouet, eylemcileri 'Sarı Gece'ye davet etti. Yerel saat 17.00'de başlayıp saat 22.00'de bitmesi planlanan gece eyleminin ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşmesi bekleniyor.
Çevik kuvvet biriminde bir polis ise "Sarı Gece" endişesini dile getirerek "Gece şiddetin oluşmasını kolaylaştırır çünkü kişilerin kimliklerinin belirlemesini zorlaştırır" dedi.
Paris'te 3 bin ve ülke genelinde en az 5 bin polisin görevlendirildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:49 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron, Fransa, Güncel
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