Sarıçay Taştı, Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Söke ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Büyük Menderes Nehri'ni besleyen önemli çaylardan biri olan Sarıçay'ın taştı, arazilerde su baskınları oluştu.

Gece boyunca aralıksız devam eden yağışların ardından Sarıçay, Bağarası Mahallesi altında bulunan koruma setini aşarak patlattı. Taşma sonucu geniş tarım arazileri sular altında kaldı. Yetkililer, bölgede incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başlarken, yağışların etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı Sarıçay ve çevresindeki riskli noktalarda tedbirlerin artırıldığı bildirildi. - AYDIN