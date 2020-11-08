Sarıgöl'de asfalt çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonu çalışmalarını Sarıgöl ilçesinde tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve beraberindeki heyet ile birlikte ilçede yenilenen yollar üzerinde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay'ın inceleme ziyaretlerine Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hamza İlhan, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Müdürü Akif Kılıçarslan eşlik etti. Heyet, Sarıgöl'de atılan yaklaşık 30 kilometrelik asfaltın hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Asfalt sezonu kapsamında ilçemizde yaptığımız çalışmalar bünyesinde Kızılçukur-Karacaali-Beyharmanı ve Dadağlı bölgesinde yol çalışması yaptığımız yerde incelemelerde bulunduk. Bu güzergahta 15 kilometrelik bir yol çalışması yaptık. Bilindiği üzere Sarıgöl ilçesi sofralık üzüm üretiminin fazla olduğu bir alan. O yüzden sezon içerisinde bağcılık faaliyetlerinin bitmesini bekleyip çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Devamında yine bağcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu Bahadırlar- Baharlar ve Kertil Mahallelerinin bulunduğu alanda yaklaşık 12 kilometrelik bir çalışmamız oldu. Onu da bugün itibariyle bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Allah kaza bela vermesin, iyi günlerde kullanılsın" diye konuştu. - MANİSA