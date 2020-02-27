Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Sakallı'dan Kaymakam Arıkan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Sakallı'dan Kaymakam Arıkan'a ziyaret - Son Dakika

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Sakallı'dan Kaymakam Arıkan'a ziyaret

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve personeli, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ı Vergi Haftası dolayısıyla ziyaret etti.

Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Sakallı'dan Kaymakam Arıkan'a ziyaret, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı ve personeli, Sarıgöl Kaymakamı Ali ArıkanVergi Haftası dolayısıyla ziyaret etti.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vergi dairesi çalışanlarını hafta dolayısıyla tebrik eden Arıkan, "Vergi vermek, kutsal bir görevdir. Vergilerini zamanında ödeyen mükelleflere teşekkür ederim. Vatandaşlarımızdan toplanan vergiler ile ülkemizde önemli hizmetler yapılmaktadır. Ülkenin kalkınması bizlerin verdiği vergilerle olmaktadır." dedi.

İlçe Vergi Dairesi Müdürü Sakallı da Kaymakam Arıkan'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ali Arıkan, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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