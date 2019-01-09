Son Dakika Haberleri: Sarıgöllü Çiftçiler, Jeotermal Alanı Maskeleriyle İnceledi

Sarıgöllü Çiftçiler, Jeotermal Alanı Maskeleriyle İnceledi

32 dakika önce

Sarıgöl Ziraat Odası, jeotermal santrallerin çevreye verdiği zararları Sarıgöllü çiftçileri göstermek amacıyla çok sayıda çiftçiyi Alaşehir'de faaliyet gösteren jeotermal santral alanlarına götürerek jeotermal hakkında bilgilendirdi.

Sarıgöllü Çiftçiler, Jeotermal Alanı Maskeleriyle İnceledi, System.String[]
Sarıgöl Ziraat Odası, jeotermal santrallerin çevreye verdiği zararları Sarıgöllü çiftçileri göstermek amacıyla çok sayıda çiftçiyi Alaşehir'de faaliyet gösteren jeotermal santral alanlarına götürerek jeotermal hakkında bilgilendirdi. Çiftçiler maskeyle yaptıkları incelemenin ardından Sarıgöl'e jeotermal santral istemediklerini belirtti.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzümün en çok yetiştiği ve sofralık çekirdeksiz üzümün aralık ayına kadar hasadının yapıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılması planlanan jeotermal santraller hakkında üreticileri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Üreticiler komşu ilçeleri olan Alaşehir'de jeotermal alanlara giderek incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında üreticilerin maske takmaları dikkat çekti.

Sarıgöl'den araçlarla Alaşehir Alkan Mahallesi'ndeki mevcut jeotermal santral civarında Sarıgöl Bahadırlar Mahallesi'nden giden çiftçiler ve eşlerine jeotermal santrallerinin çevreye verdiği zararları anlatan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovası'nda önümüzdeki günlerde Baharlar Mahallesi'nde jeotermal santral kurulması için sondajlara başlanacak. Oysa Sarıgöl Ovası'nın verimli üzüm bağları bu santrallerden zarar görecek. Ziraat Odası olarak ovamızın zarar görmesini istemiyoruz. Yetkililerden ricamız verimli arazilerimizi korumak istiyoruz" dedi.

Sarıgöl Ovası'nı kurtarmak için Manisa'nın tüm milletvekillerinin duyarlı olmasını isteyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, çiftçilerin de verimli topraklarını koruması gerektiğini vurguladı. Jeotermal santrallerin bulunduğu Alkan Mahallesi'nde ağızlarına maske takarak incelemelerde bulunan üreticiler de Sarıgöl'e jeotermal santrallerinin kurulmasını istemediklerini belirtti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

Alaşehir, Sarıgöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milyonları İlgilendiren Yasa Teklifini Meclis'e Sundu Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulan Müge Anlı, Kayıp Anne ve Kızı İçin Söz Verdi

Bakan Albayrak: Yarın KOBİ'ler İçin Çok Önemli Bir Kredi Paketi Açıklayacağız Son Dakika! Palu Ailesi Olayıyla Gündeme Gelen Tuncer Ustael, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:02:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıgöllü Çiftçiler, Jeotermal Alanı Maskeleriyle İnceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]