Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret
Son Dakika Güncel Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret - Son Dakika

Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret

6 saat önce

Aslen Bayburtlu olan ve çocukluğu Bayburt'ta geçen Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Kılıç, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundu.

Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret, System.String[]

Aslen Bayburtlu olan ve çocukluğu Bayburt'ta geçen Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ve Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Kılıç, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, Başkan Hayali ve Başkan Yardımcısı Kılıç'a teşekkür etti. Çocukluğu Bayburt'ta geçen Başkan Hayali ve beraberindeki Kılıç'ı ağırlamaktan ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Başkan Pekmezci, ziyaret anısına misafirlerine Dede Korkut heykelciği ve Saat Kulesi biblosu hediye etti.


Kendilerine gösterdiği misafirperverliğinden ötürü Başkan Pekmezci'ye teşekkürlerini ileten Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali ise, aslen Bayburtlu olduğunu ve çocukluğunun burada geçtiğini söyledi. Başkan Hayali, Bayburt'taki hatıralarını anlattığı Başkan Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Harun Hayali, Sarıkamış, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:36:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Belediye Başkanından baba ocağı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]