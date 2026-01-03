Sarıkamış Harekatı Anma Tiyatrosu - Son Dakika
Sarıkamış Harekatı Anma Tiyatrosu

03.01.2026 17:16
Kayseri'de Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına 'Karın Beyaz Sessizliği' adlı tiyatro sahnelendi.

Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla "Karın Beyaz Sessizliği" isimli tiyatro sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesindeki Genç KAYMEK tarafından Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program mehteran takımının gösterisiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Sarıkamış Harekatı'nı anlatan video gösterimi ve şiirlerle sürdü.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, karla örtülmüş bir coğrafyada, imanla yoğrulmuş bir fedakarlığı, tarihin en sessiz ama en gür haykırışlarından birini anmak için böyle bir programın düzenlendiğini söyledi.

Sarıkamış Harekatı'na katılan Mehmetçiğin o gün yalnızca silah taşımadığını, milletin onurunu, bayrağın namusunu, istiklalin duasını taşıdığını vurgulayan Büyükkılıç, "Üzerlerinde kalın paltolar yoktu belki ama yüreklerinde iman vardı. Ayaklarında sağlam çizmeler yoktu belki ama ardında bir milletin duası vardı. İşte bu yüzden kar onların üzerine yağarken, onlar tarihin üzerine yürüdüler. Sarıkamış'ta donan bedenler değil, dirilen bir ruh vardır. Sarıkamış'ta susan tüfekler değil, sonsuzluğa konuşan bir vatan sevgisi vardır." diye konuştu.

Sarıkamış'ın gençlere bırakılan bir emanet ve omuzlarına yüklenmiş bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"O emanet, vatanı sevmek, birliği korumak, bayrağı yere düşürmemektir. Bugün Kayseri'de Genç KAYMEK'te yetişen siz gençler, işte bu ruhun yaşayan temsilcilerisiniz. Bizler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tarihini bilen, şehidini unutmayan, emanetine sahip çıkan bir gençlik için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki milletler, hatırladıkları kadar yaşar. Unutanlar silinir, hatırlayanlar kök salar. Bu millet onları asla unutmayacak."

Konuşmanın ardından Genç KAYMEK öğrencileri tarafından "Karın Beyaz Sessizliği" isimli tiyatro gösterisi sahnelendi.

Kaynak: AA

