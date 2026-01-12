Sarıkamış Kış Turizminin Gözdesi - Son Dakika
Sarıkamış Kış Turizminin Gözdesi

12.01.2026 08:18
Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal karıyla kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kış turizminin gözdesi olmaya devam ediyor. Sadece Alpler'de görülen ve nem oranı düşük olduğu için birbirine yapışmayan "Kristal Kar" yapısıyla tanınan Sarıkamış, bu yıl da kayakseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

"Sarıçam ormanları arasında eşsiz bir rota"

Sömestre tatili öncesinde otellerin doluluk oranının yüzde 100'ü bulduğu Sarıkamış'a kayakseverler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle sarıçam ormanları ortasında kaymanın keyfini yaşayan kayakseverler, Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 634 metre yükseklikte bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, pistler tamamen sarıçam ormanlarıyla çevrili. Bu doğal yapı, hem kayakçıları rüzgardan koruyor hem de doğayla iç içe, huzurlu bir kayış imkanı sağlıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yerli ve yabancı kayak tutkularını davet eden Sertan Demir, "Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz, kar kalitemiz yüksek, hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Tüm misafirleri Sarıkamış'a bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde nem oranının çok düşük olması sayesinde kar, üzerine basıldığında toz gibi dağılıyor. Bu durum, özellikle snowboard tutkunları ve profesyonel kayakçılar için dünya standartlarında bir zemin oluşturuyor. Sarıçam ormanları içinde yer alan pistlerde çığ riski sıfıra yakın. Saatte binlerce kişiyi taşıyabilen modern telesiyej sistemleriyle bekleme süresi minimuma indiriliyor. Bu da Sarıkamış Kayak Merkezi'ne olan ilgiliyi zirveye çıkarıyor.

Ayrıca Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, sadece gündüz değil, ışıklandırılmış pistleriyle gece kayağı yapılıyor. Ormanın sessizliğinde, yıldızların altında yapılan gece kayağı, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. - KARS

Kaynak: İHA

