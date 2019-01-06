Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Batman, Bingöl ve Mardin'de anma yürüyüşü yapıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Batman, Bingöl ve Mardin'de anma yürüyüşü yapıldı.



Batman'da Vali Hulisi Şahin öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, sloganlar atarak Atatürk Parkı'na yürüdü.



Şahin, burada yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta binlerce askerin donarak şehit olduğunu anımsattı.



Vatan toprağını savunmak için asırlardır şehitlerin verildiğini belirten Şahin, vatan savunması için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını vurguladı. Şahin, şöyle devam etti:



"Bu topraklarda yaşamak kolay değil, bu bayrağı dalgalandırmak için bedel ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu bedeli bugüne kadar hep ödedik. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimsenin de vatanımızda emelleri olmasına müsaade etmeyiz. Herkese barış elini uzatıyoruz ama şühedanın torunları olarak toprağımızda gözü olanın da gözünü çıkarmaktan geri durmayız."



Program, İl Müftü Vekili Ahmet Duran'ın okuduğu duanın ardından sona erdi.



Etkinliğe, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar da katıldı.



Bingöl



Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin de yar aldığı grup, Valilik önünde toplandı. Buradan Şehitlik Anıtı önüne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.



Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.



Vali Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatanı korumak için canını feda edenlerin unutulmayacağını dile getirdi.



Ekinci, "Bugün de bizden hem vatan savunması hem de vatan, millet, bayrak ve ezan için daha fazla çalışmamız ve bu milleti hak ettiği müreffeh seviyeye ulaştırmamız bekleniyor. Dolayısıyla o gün ecdadımızın yaptığı kahramanlığı, bugün bizler daha fazla çalışarak yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.



Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Muharrem Genç'in okuduğu duayla sona erdi.



Mardin



Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarının yer aldığı grup, Mardin Gençlik Merkezi önünde bir araya geldi.



Gruptakiler, Türk bayraklarıyla Artuklu Spor Salonu'na kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi.



Mardin Şehit ve Gazi Aileleriyle Dayanışma Derneği Başkanı Velit Alptekin, vatan uğruna şehit olanları her zaman sevgi ve minnetle yad edeceklerini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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