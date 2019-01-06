- Sarıkamış
şehitleri için dua edilmesi
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın açıklaması Sarıkamış şehitleri anılıyor
KAHRAMANMARAŞ - Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi önünde düzenlenen programda Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ali İhsan Kabakcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın ne şartlarda gerçekleştirildiğini gençlerin bilmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programı düzenlediklerini ifade etti.
Kabakcı, "Gençlerimizin 104 yıl önce Allahuekber Dağları
'ndaki mücadeleyi anlamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Geçmişte atalarımız yedi düvelde mücadele verirken, bugün ise yine Afrin
'de, Münbiç
'te ülkemiz terörle mücadele vermektedir." diye konuştu.