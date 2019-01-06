Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

23 dakika önce

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Giresun ve Trabzon'da şehitleri anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ordu, Giresun ve Trabzon'da şehitleri anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Rize Gençlik Merkezi önünden yürüyüşe başlayan grup, ay yıldızlı bere, "Sarıkamış şehitleri" yazılı kırmızı beyaz atkı ve eldivenler takarak, Memişağa Parkı'na geldi. Yürüyüş boyunca 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Yardımcısı Abdülkadir Köseoğlu dua etti.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından katılımcılara ikram edilen çorba ile program tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Artvin, Trabzon, Rize, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı Son Dakika! Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İçişleri Bakanlığı Uyardı! 250 TL Cezası Var Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:23:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]