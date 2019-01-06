Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Rize
, Artvin
, Gümüşhane
, Bayburt
, Ordu
, Giresun
ve Trabzon
'da şehitleri anma yürüyüşleri gerçekleştirildi.
Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Belediye Başkanı Reşat Kasap
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik
, sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Rize Gençlik Merkezi önünden yürüyüşe başlayan grup, ay yıldızlı bere, "Sarıkamış şehitleri" yazılı kırmızı beyaz atkı ve eldivenler takarak, Memişağa Parkı'na geldi. Yürüyüş boyunca 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü
Yardımcısı Abdülkadir Köseoğlu dua etti.
Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından katılımcılara ikram edilen çorba ile program tamamlandı.