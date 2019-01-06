Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anıldı
1 saat önce
Bayburt'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Bayburt
'ta, Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş düzenlendi.
Gençlik Merkezi önünden saat 10.00'da başlayıp Aslan Dağı'nda tamamlanan yürüyüşe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
ve Belediye Başkanı Mete
Memiş'in yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlik burada yapılan duanın ardından son buldu. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:07 Kaynak: İHA
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