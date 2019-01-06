Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anıldı

Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anıldı

1 saat önce

Bayburt'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Sarıkamış Şehitleri Bayburt'ta Anıldı, System.String[]
Bayburt'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Gençlik Merkezi önünden saat 10.00'da başlayıp Aslan Dağı'nda tamamlanan yürüyüşe Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'in yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik burada yapılan duanın ardından son buldu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:07 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Bayburt, Güncel
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