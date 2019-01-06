Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Çorum'da Anıldı

Sarıkamış Şehitleri Çorum'da Anıldı

1 saat önce

Çorum'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Çorum'da Anıldı, System.String[]
Çorum'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

Soğuk havaya rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek şehitliğe yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dualar edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Eğer, Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'nda 90 bin askerin milli mücadele adına, vatan uğruna canlarını seve seve feda ettiklerini belirterek, "Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir kahramanlık ve fedakarlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik dersidir. Sarışkamış muharebelerinde kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna canını seve seve feda ederek şehit düşen vatan evlatlarını ebediyete intikallerinin 103. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Kd. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Çorum, Sarıkamış, Güncel
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