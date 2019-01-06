Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri İçin Pedal Çevirdiler

Sarıkamış Şehitleri İçin Pedal Çevirdiler

1 saat önce

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenleyen Küçükçekmece Bisiklet Kulübü, şehitler için Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek dualar edip, karanfil bıraktı.

Sarıkamış Şehitleri İçin Pedal Çevirdiler, System.String[]
Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenleyen Küçükçekmece Bisiklet Kulübü, şehitler için Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek dualar edip, karanfil bıraktı.

Küçükçekmece Bisiklet Kulübü, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirdi. "Sarıkamış Şehitlerini Anma ve Şehitlere Saygı" isimli bisiklet turuna çok sayıda bisiklet sever katıldı. Yedikule parkından hareket eden bisiklet severler Edirnekapı şehitliğine gelerek dua edip karanfil bıraktı.

"Sarıkamış şehitleri için toplandık"

"Sarıkamış şehitleri için toplandık" diyen Küçükçekmece Bisiklet Kulübü kaptanı Tuncay Çınar, "Bugün Sarıkamış şehitleri için toplandık. Şehitlerimizi anmak için Kars'a gidemedik ama burada şehitliğe gidip onlara dua edip yad edeceğiz. Biz kendimiz kulüp oluşturduk. Bunu her yıl standart yapıyoruz" dedi.

"Bu şekilde biz de destek olmak istiyoruz"

Farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Zeynep Mutlu ise, "Sarıkamış şehitlerini anma amacıyla her sene yaptığımız bir tur bu. Bisiklet grupları adına bir farkındalık oluşturmak amacıyla da bu şekilde biz de destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Sarıkamış, Güncel
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