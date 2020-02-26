Sarıkamış'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu çalışması - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu çalışması

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri zorlu kış koşullarında vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıkamış'ta Aras EDAŞ ekiplerinin zorlu çalışması, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras EDAŞ ekipleri zorlu kış koşullarında vatandaşlara kesintisiz hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars Aras EDAŞ Müşteri Teknik Hizmetleri Müdürü Kemal Turan, yaptığı açıklamada, kesintisiz hizmet için tüm çalışanlarla her koşulda sahaya çıktıklarını söyledi.

Müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Turan," Bunu yaparken amacımız müşterilerimizin mağdur olmaması, kış koşulları var diye enerjisiz bırakmamak adına görev yapıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin faturalarını okuyabilmek için zorlu koşullarda sayaçların yanına ulaşmaya çalışıyoruz. Tipi kar asla bizi engelleyemez. Yeter ki müşterilerimize sağlıklı hizmet vermiş olalım." diye konuştu.

İşçilerden Barış Özcan da müşteri memnuniyeti için kar, tipi demeden görev yaptıklarını belirterek, "Sarıkamış Türkiye'de en çok kar alan yerlerden biridir. Çok kar yağdığı için abonelere ulaşmak zor oluyor. Biz en kaliteli hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Kemal Turan, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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