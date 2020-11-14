Sarıkamış'ta etkili olan soğuk hava kışı aratmadı - Son Dakika

Çobanlardan Ayhan Yılmaz , son günlerde hava sıcaklığının geceleri çok düştüğünü belirterek, "Ormanlar kırağı tuttu, dereler dondu. Bizler de elimizden geldiğince soğuklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hayat şartları zordur. Sarıkamış'ta hayvancılık yapmak zor, mecburen uğraşıyoruz." dedi.

Acısu Deresi'nin de donduğu ilçede etkili olan soğuklar kışı aratmadı.

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