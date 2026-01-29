Sarıkamış'ta Geleceğin Olimpik Sporcuları Eğitiliyor - Son Dakika
Sarıkamış'ta Geleceğin Olimpik Sporcuları Eğitiliyor

29.01.2026 11:24
Sarıkamış'ta genç sporcular, olimpik hedeflerle kristal kar üzerinde eğitim alıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında genç sporcular, olimpik hedefler doğrultusunda kristal kar üzerinde sıkı eğitimden geçiyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Sarıkamış Platformu'nun başlattığı Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin desteklediği "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, eğitim gören 40 alp disiplini sporcusu yarışmalara hazırlanıyor.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenlerinin koordinesinde günde 4 saat eğitim alan 8-15 yaş grubu sporcular, kültür fizik, kondisyon ve slalom kapı çalışması yapıyor.

Dünyada sadece Alpler ve Sarıkamış'ta nem oranının düşüklüğü sayesinde oluştuğu belirtilen "kristal kar" üzerinde hazırlanan sporcular, geleceğin şampiyonları olmak için güç depoluyor.

"İnşallah ilerleyen dönemlerde şampiyon ve şampiyonlar çıkaracağız"

Sarıkamış Platformu temsilcisi Cemil Alkan, AA muhabirine, projenin beş yıldır devam ettiğini belirterek, "Amacımız Sarıkamış'ta milli sporcular yetiştirmek, ülkemizi temsil etmek. Burada Kars Valiliği, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden çok büyük destekler alıyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde şampiyonlar çıkaracağız." dedi.

Kayak Eğiticisi Yavuz Şahin de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatarak, "Amacımız bu çocukların il birinciliğinden liglere çıkması, ardından Türkiye şampiyonasına katılarak, şampiyon olması. Milli takım seviyesine çıkması temennisiyle eğitimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Sporcu Bahar Gök ise arkadaşlarıyla yarışlara hazırlanıdıklarını anlatarak, "Burada kendimizi geliştiriyoruz. Öğretmenlerimizle sadece kayak değil, aynı zamanda ahlak ve güzel insan olmanın da bilgilerini alıyoruz. Tabii hepimiz ileride ülkemizi temsil etmek ve güzel birer kayakçı olmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 10 yaşındaki Efe Rüzgar Yıldırım da Türkiye'yi en iyi yerlerde temsil etmek istediğini dile getirerek, "Büyüdüğümde amacım milli olmak." dedi.

Kaynak: AA

