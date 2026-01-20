Sarıkamış'ta Kar Temizleme Seferberliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından caddelerde biriken karlar, şehir dışına taşınıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden olduğu için kar temizleme seferberliği başlatıldı.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 6 kamyon, 2 greyder, 2 kepçe ve 20 personelle başlatılan çalışmayla, çarşı içindeki cadde ve kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Çarşı esnafından Mehmet Ertekin, son günlerde aşırı kar yağdığını belirterek, "Yollarda gezemiyorduk, Allah razı olsun belediyemiz kar temizliğine başladı." dedi.