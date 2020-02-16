Sarıkamış'ta karlar üzerinde yapılacak ralli nefes kesecek

Sarıçam ormanları, kristal karı ve Cıbıltepe Kayak Merkezi'yle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2020 Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağına ev sahipliği yapmanın mutluluğu yaşanıyor.

Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarış, 29 Şubat Cumartesi günü Kars Valiliği önündeki seremoniyle başlayacak. Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak.

Rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek ekipler, sezonun ilk yarışını Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacak.

Yöre halkının nefes kesecek yarışları izlemek için gün saydığı ilçede, organizasyonun yapılacağı parkurlarda iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Şampiyona ilk kez karlı zeminde başlayacak

Yarış direktörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk defa karlı bir zeminde başlayacağını söyledi.

Yarış parkuru hazırlık çalışmalarının tipi ve kar yağışı altında devam ettiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Yarışa Kars merkezde, Valilik önünde start verilecek. İki gün boyunca yarışmacılar 263 kilometrelik etapları geçerek finale gelecek. Şu anda kar savurma makineleriyle alanda çalışmalar devam ediyor. Bu iş makineleriyle araçların geçebileceği seviyede kar bırakarak uygun alanlar açıyoruz. Sarıkamış'taki bu organizasyon, Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bütün yarışmacılar çok heyecanlı. 40'tan fazla yarışmacının buraya gelmesini bekliyoruz. Karlı zeminde onları heyecanlı bir yarış bekliyor."

Sönmez: "Sarıkamış, bu tarz etkinlikler için müsait bir yer"

Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez ise Sarıkamış Kış Merkezi'nin sadece kayağa değil off-road, ralli gibi etkinliklere de ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Ralli şampiyonasını heyecanla beklediklerini aktaran Sönmez, "Sarıkamış, bu tarz etkinlikler için müsait bir yer, bu etkinliklerin katkısı oluyor tabii. Bu sporların özel tutkunları oluyor, onların da bölgeye gelmesiyle ekonomik anlamda da bölgeye katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Yarışlara sponsor olan otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu da güzel bir organizasyona sponsor olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Yerli ve yabancı turistleri otelimizde ağırlayacağız. Pistler hazırlanıyor, yarışmanın yapılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yarışmaların Sarıkamış için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.