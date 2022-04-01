Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" sebebiyle "kitap kurtları" ödüllendirildi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" sebebiyle "kitap kurtları" ödüllendirildi

01.04.2022 17:09
Sarıkamış'ta "Kütüphane Haftası" sebebiyle "kitap kurtları" ödüllendirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla, en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Kütüphane Haftası" dolayısıyla, en çok kitap okuyanlara çeşitli hediyeler verildi.

Sarıkamış Şehitleri Halk Kütüphanesi'ndeki programa, Sarıkamış Kaymakam Doğan Kemelek, İlçe Emniyet Müdürü Erden Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kemelek burada yaptığı konuşmada, 58. Kütüphane Haftası etkinliklerinin bütün yurtta olduğu gibi Sarıkamış'ta da kutlandığını söyledi.

Kütüphanelerin daha çok okuyucuyla buluşmasını temenni eden Kemelek, "Kitabı seven, okuyan, kültürlü nesiller yetiştirmeliyiz. Bu manada toplumumuzda okuma alışkanlığını tabana yayarak yaşam boyu alınacak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürebilmesi büyük önem taşımaktadır ." dedi.

Kemelek, programın gerçekleştirildiği kütüphanede en çok kitap okuyan ve burayı ziyaret eden Sevda Karadağ, Dila Karakurt, Aleyna Çamlı, Zeynep Meryem Karabağ'a çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

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Kütüphane Haftası, Sarıkamış, Hisarcık, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta 'Kütüphane Haftası' sebebiyle 'kitap kurtları' ödüllendirildi - Son Dakika


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