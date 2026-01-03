Sarıkamış’ta Meşaleli Kayak Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıkamış’ta Meşaleli Kayak Gösterisi

Sarıkamış’ta Meşaleli Kayak Gösterisi
03.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında JAK timleri ve komandolar kayak gösterisi yaptı.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çanakkale'deki 57. Alaya ithafen Sarıkamış'ta konuşlanan 57. Komando Taburu'nda görevli komandolar ve JAK timleri, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyarak meşalelerle zirveden indi.

Meşalelerle inen askerler, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 111. Yıl" yazısını ateşledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaşın izlediği meşaleli gösteri yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ardından Bakan Göktaş, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sarıkamış, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış’ta Meşaleli Kayak Gösterisi - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:11:05. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış’ta Meşaleli Kayak Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.