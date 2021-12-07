Sarıkamış'ta "Okul Servis Yönetmeliği" bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında servis sürücülerine yönelik "Okul Servis Yönetmeliği" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Personeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Milli Eğitim Şube Müdürlüğü personeli ile taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşıma yapan öğrenci servis şoförleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Şahin, yaptığı konuşmada, çocukların, toplumun en değerli varlığı ve geleceği olduğunu söyledi.

Şahin, öğrencilerin sağlıklı eğitim görmeleri konusunda toplumun her kesiminin sorumlu olduğunu belirterek, "Sürücülere önemli görevler düşmektedir. Sizler bizimle birlikte mesai yapan arkadaşlarımızsınız hem sürücü hem ebeveyn olarak görevleriniz ve sorumluluklarınız vardır. Bizim sizlerden isteğimiz, bu çocuklarımızı problemsiz okula götürüp, tekrar alıp evlerine teslim etmenizdir." dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma personeli de sürücülerden, öğrencileri problemsiz okula götürüp, tekrar evlerine teslim etmelerini konusunda belirlenen kurallara uyulmasını istedi.