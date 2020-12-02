Kars'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği - Son Dakika

Kars'ta "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi bölgesindeki Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya katıldı. Trafik ekipleri katılımcılara konuyla ilgili bilgi verdi. Kaymakam Recep Koşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güveliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi. Koşal, yaya güvenliği önemine değinerek, "İçişleri Bakanlığımızca, ülkemiz genelinde yapılan denetim faaliyetlerinin yanında, farklı konularda bilgilendirme faaliyetleri de düzenlenmekte ve bu konuya özel önem verilmektedir. Bu kapsamda ilçemizin belli noktalarında yaptığımız etkinlikte sürücülere yayanın yola ayak bastığı anda yol hakkının vatandaşa geçtiğini, frene basmamız gerektiğini, yani yaya güvenliğinin önemini anlattık." diye konuştu.

Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Çebi: Mustafa Denizli'yle görüştüğümüz yalan

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?

Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi

Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık

3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada