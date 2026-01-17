Sarıkamış'ta Sömestr Yoğunluğu - Son Dakika
Sarıkamış'ta Sömestr Yoğunluğu

Sarıkamış'ta Sömestr Yoğunluğu
17.01.2026 13:43
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2026 sömestr tatili ile yoğunluk arttı, oteller doldu taşdı.

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2026 sömestr tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı merkezde, otellerin doluluk oranları şimdiden tam kapasiteye ulaştı. Aileleriyle birlikte Sarıkamış Kayak Merkezi'ne akın eden kayakseverler, çığ tehlikesi bulunmayan pistlerde gönüllerince kayıyor

"Pistlerde sömestr yoğunluğu başladı"

Okulların tatile girmesiyle birlikte, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan merkezde tüm pistler tam kapasiteyle hizmet veriyor. Pistlerin etrafını saran sarıçam ormanları, kayakçıları rüzgardan korurken aynı zamanda çığ riskini de sıfıra indiriyor.

Sarıkamış'ta sömestre yoğunluğu yaşandığını ifade eden Barış Koç, "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde şuanda aşırı bir yoğunluk var. Kar kalitemiz çok iyi, herkes çok memnun, herkesi Sarıkamış'a bekliyorum" dedi.

Pistlerde mükemmel kar olduğunu belirten Milli sporcu Muhammet Soyak, "Sezonun sömestrenin ilk haftası, kar kalitesi ve kar durumu olarak Sarıkamış çok iyi durumda, hemşehrilerimizi bekliyoruz. Kaymaktan keyf alıyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde saatte binlerce kişiyi taşıyabilen modern telesiyej sistemleri sayesinde, yoğunluğa rağmen bekleme süreleri minimumda tutuluyor. Skipass fiyatları ise 2026 sezonu için günlük sınırsız bilet fiyatı yaklaşık bin lira civarında seyrediyor.

Sarıkamış'ı diğer kayak merkezlerinden ayıran en büyük özellik, nem oranının düşüklüğü sayesinde oluşan "kristal kar" yapısı. Dünyada sadece Alpler'de ve Sarıkamış'ta görülen bu kar türü, üzerine basıldığında toz gibi dağılıoyr ve buzlanma yapmıyor. Bu durum, özellikle profesyonel kayakçılar ve snowboard tutkunları için dünya standartlarında bir kayış konforu sunuyor. - KARS

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta Sömestr Yoğunluğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Sömestr Yoğunluğu - Son Dakika
