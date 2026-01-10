Sarıkamış\'ta Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza; Sarıkamış-Karakurt karayolunda meydana geldi. Sarıkamış'tan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yan yanttı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan sürücü ambulans ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin ayakta yapıldığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS