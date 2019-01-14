Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Armutlu
Köyüne giden Zeki Ateş
yönetiminde 36 AAD 529 plakalı minibüs Karapınar
Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan Hanım Ateş, Sinem Ateş, Azad Yıldırım, Erkan Yılmaz, Nejdet Bulut ve Vasim Kaya yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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