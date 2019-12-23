Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu - Son Dakika

Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sarıkamış Ülkü Ocakları Sarıkamış şehitlerine mevlit okuttu, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sarıkamış Ülkü Ocakları Teşkilatınca Sarıkamış şehitleri için Mevlid-i Şerif ve Kur'an tilaveti etkinliği düzenledi. Ülkü Ocakları binasında düzenlenen etkinliğe, teşkilat mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin, burada yaptığı açıklamada, Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle askerlerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında anma etkinliklerinin başladığını söyledi.

Bilgin, bugünlerde Sarıkamış ve Türkiye'de hüzün olduğunu belirterek, "Bundan 105 yıl önce vatan uğruna Sarıkamış dağlarında şehit olan genç fidanlarımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında ve tüm dünyada şehitlerimizin acısını hissetmek isteyenler, gece pencereyi açıp derin nefes alsın. Çünkü onların kefenleri kar, tabutları buzdu." diye konuştu.

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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